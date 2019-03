Rob Kardashian está dispuesto a donar un riñón a Lamar Odom

Tras el coma sufrido, Lamar Odom se va recuperando poco a poco. El ex jugador de baloncesto fue hallado inconsciente el pasado 13 de octubre en un burdel en Las Vegas y, como consecuencia, sufre de insuficiencia renal y sus capacidades cognitivas y del habla se han visto mermadas.

Según revela el Daily Mail, su gran amigo y cuñado, Rob Kardashian, estaría más que dispuesto a donarle su riñón si con eso logra que Lamar mejore. Aunque todavía no se sabe si serían compatibles, una fuente cercana a Rob ha revelado: “Está dispuesto a hacer todo lo necesario para que Lamar se recupere. Si eso significa la doñación de un riñón, que así sea. Rob tiene un gran corazón y está dispuesto a todo por su amigo”.

Lamar está muy arropado por la familia Kardashian, especialmente por su ex mujer, Khloé Kardashian, que no se ha despegado de él ni un segundo. Es más, hasta ha paralizado los trámites de divorcio con la condición de que Lamar no vuelva a caer en sus adicciones.