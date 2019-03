Rob Kardashian cuenta por qué no fue a la boda de Kim Kardashian y Kanye West

Rob Kardashian y Blac Chyna van a protagonizar su propio reality. Por este motivo, la pareja ha concedido una entrevista a la revista People donde el hijo de Kris Jenner cuenta sus años más oscuros alejado no solo del foco mediático sino también de su familia debido al exceso de peso que sufría.

El hermano de Kendall Jenner reconoce que el amor de Blac Chyna "le salvó" y revela por qué decidió no acudir a la boda de su hermana Kim Kardashian y Kanye West en 2014: “Había cámaras en el aeropuerto, y estaba muy infeliz con la persona que veía en las fotos. Me molesta haberme perdido la boda de mi hermana, pero fue mi decisión", señala. Aunque Rob y Chyna comenzaron siendo amigos, el hijo de Kris Jenner admite que siempre quiso algo más: "Ella me motiva. Estar con ella logró que no me sintiera inseguro".

Rob ha admitido su error de alejarse de su familia y sobre todo de sus hermanas y afirma que ahora está más unido a ellas: "La manera en que enfrenté mis problemas tal vez no fue la mejor, pero nadie podía hacerme feliz, solo yo. Ahora quiero ver a mi familia cada vez que puedo, nunca sabes lo que vaya a pasar mañana y no me gustaría hacerle eso a mi madre".