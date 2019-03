Rob Kardashian le confiesa a Blac Chyna que su amor de la infancia es su hermana Kim Kardashian

En un video teaser para E! News, Rob Kardashian y Blac Chyna se han mostrado de lo más cómplices hablando sobre sus amores de la infancia. Sin embargo, Rob parece que estuvo algo desafortunado con sus bromas: primero dijo que era Ricky Martin su gran amor y, justo después, confesó que había sido su hermana Kim Kardashian.

Blac no debió tomarse demasiado bien esta confesión, ya que no hicieron falta palabras, sino simplemente con la cara que puso dio a entender que le parecía una locura, según ha informado el Daily Mail. Y es que además de ser familia, la relación entre las hermanas Kardashian-Jenner y Chyna no es demasiado buena.

Rob Kardashian y Blac Chyna confirman el sexo del bebé que esperan | Instagram

Recientemente nos enteramos de que el clan de hermanas, las más famosas en el mundo entero, habían organizado una fiesta al futuro bebé de Blac y de Rob, una fiesta en la que la madre de la pequeña no estaba invitada. Esto desató la furia del empresario estadounidense, que decidió hacer público en Twitter el teléfono de su hermana Kylie Jenner.

Y es que pese a que existen rumores de que los futuros papás podrían estar distanciados o haber acabado con su relación, lo cierto es que actualmente hemos visto un vídeo en Instagram Stories donde Rob publica una imagen de la barriga de Chyna, que está tumbada en la cama.