El gran cambio que está protagonizando Rob Kardashian lejos del reality familiar

Llevábamos tiempo sin saber nada de Rob Kardashian, y es que el hermano pequeño de Kim, Khloé y Kourtney, ha estado bastante alejado del foco mediático que siempre pende sobre sus famosas hermanas.

Después de su polémica relación con Blac Chyna, fruto de la cual nació la pequeña Dream, y que terminó no muy bien que digamos, parece que Rob está enfocado en dar un gran cambio a su vida. Recordemos que el drama entre la expareja nos tuvo en vilo durante meses, ya que el gran número de acusaciones, incluyendo la lucha por la custodia de su hija, parecía no tener fin. Rob llegó incluso a publicar fotos y vídeos íntimos de la que era su novia para vengarse de ella, algo tras lo cual se vio obligado a pedir perdón a su familia.

Pero, tras haber rehecho su vida, y según el testimonio que varios amigos del clan Kardashian han ofrecido al portal E! News, Rob se encuentra actualmente enfocado en dar una transformación completa. Por lo visto, ahora intenta llevar un estilo de vida sano (algo a lo que también le ayuda su hermana Kim) y entrena con el conocido gurú del deporte Joel "Coach Joe" Bouraima, algo de lo que ha presumido en Twitter.

¿Volveremos a ver a Rob en el famoso programa familia 'Keeping Up With the Kardashians'?

