Rob Kardashian y Blac Chyna rompen su relación a pocos meses de ser padres

Rob Kardashian ha explotado tras una discusión entre Blac Chyna y varios miembros de la familia Kardashian. Rob ha decidido acabar con la relación que mantenía con la modelo y empresaria estadounidense y futura madre de su primer hijo.

Según recogen diferentes medios, la ruptura ha sido confirmada por miembros cercanos a ellos e incluso por la familia Kardashian-Jenner.

Desde los comienzos de la relación, la familia del novio no ha querido ver ni en pintura a Chyna. Todas las mujeres del clan Jenner-Kardashian no han dudado en malmeter en contra de la que ya es ex de Rob, y así lo podemos ver en las nuevas emisiones de 'Keeping Up with the Kardashians'.

Según HollywoodLife.com, "Sería el propio Tyga la gota que hubiera colmado el vaso. Rob habría descubierto cómo Blac, vía mensajes, se habría apoyado en el padre de su primer hijo tras la ruptura, algo que le ha sentado a cuerno quemado" y añade que la fuente de la publicación asegura que "tras esta nueva toma de contacto tan sólo habría lugar para hacer más agradable la vida a su hijo en común".

Las alarmas que hicieron pensar que esta relación podría estar tambaleándose saltaron cuando Rob dejó de seguir en Instagram a Blac y, además, no dejó ni rastro de la relación entre ambos en sus redes sociales. Parece que no hay vuelta de hoja.