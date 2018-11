El giro inesperado en la lucha entre Rob Kardashian y Blac Chyna

Rob Kardashian ponía punto y final a su matrimonio con Blac Chyna poco después del nacimiento de su hija Dream Renée. Hasta el momento, el hermano de Kim Kardashian abonaba a Chyna 20.000 dólares al mes. Según ha revelado, ahora él está alegando que "no puede permitirse esos cargos".

Desde que el pasado verano Blac Chyna solicitó una orden de alejamiento, Rob se ha visto muy perjudicado y ha dejado de aparecer en el reality familiar 'Keeping Up With The Kardashians' debido a la "mala imagen" que podía causar, reduciendo casi en la mitad sus ingresos. El hijo de Kris Jenner alega que, actualmente, Chyna gana más de 1 millón de dólares y eso es 6 veces más el dinero que él gana ahora mismo. El juicio se celebrará el próximo diciembre donde la expareja se volverá a debatir en una nueva guerra.

"Yo no he participado en la grabación de ningún episodio del programa desde el pasado verano, cuando [Chyna] solicitó una orden de alejamiento contra mí. Su petición contó con una amplia cobertura mediática y yo acabé sometido a un intenso escrutinio por parte de la prensa, el cual tuvo consecuencias muy graves para mi estado emocional. Necesito recuperarme anímicamente, proteger mi privacidad y explorar nuevos negocios", decía una parte del extracto que Rob ha presentado ante el juez.