Mientras Kim Kardashian acaba de anunciar el drama que está viviendo después de descubrir que pesa ocho kilos más que el año pasado, parece que su hermano Rob ha vuelto al buen camino.

Después de la tóxica relación con la madre de su hija, Blac Chyna, llena de idas y venidas, que no trajo más que dolor a su vida, todo indica que Rob al fin ha levantado cabeza y vuelve a encontrarse bien. De hecho, la gran subida de peso del miembro menos mediático del clan de las Kardashian, se debía a su sedentario estilo de vida y a la depresión contra la que llevaba años luchando.

Aunque, todo indica que el joven se encuentra actualmente bastante bien, e incluso está recuperando las ganas de salir en público. ¿Volverá al mítico reality familiar 'Keeping Up With Kardashian' para quedarse? Recordemos que en las primeras temporadas de la serie, Rob tenía cierto protagonismo, e incluso llegó a grabar su propio reality con su ex. Sin embargo, tal y como él mismo llegó a reconocer en más de un ocasión, las inseguridades por su aspecto físico terminaban por derrumbarle y dejarle sin ganas de nada.

