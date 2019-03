Rita Ora elige un albornoz de Palomo Spain para los MTV EMAs 2017

Rita Ora impactó a todo el mundo con su look en los MTV EMAs 2017 y es que fue vestida con un albornoz y con una toalla en la cabeza como si acabase de salir de la ducha. Los taconazos y las joyas que lució completaban su extraño look. Además, la cantante llegó corriendo, literalmente, a la gala como si llegase tarde y no le hubiera dado tiempo a ponerse algo de ropa.

Aunque, por supuesto, no fue así. Su 'vestido' era un diseño de Palomo Spain de la colección Primavera/Verano 2018. Una firma española famosa en Hollywood que ha vestido a grandes celebrities como Beyoncé o Miley Cyrus.

Rita Ora con la versión corta del albornoz | Gtres

Un look que además tenía dos cambios ya que la artista, que además presentó el evento, subió al escenario con un albornoz corto mientras que en la alfombra roja lució uno largo.

Desde luego, no hay una manera más divertida de comenzar una gala.