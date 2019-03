Rihanna trata de ligarse a Robert Pattinson a través de mensajes picantes

Puede que en poco tiempo el corazón de unos de los actores más lastimados de Hollywood vuelva a creer en el amor. Se trata del vampirito Robert Pattinson, que parece haber encontrado la suplente perfecta de Kristen Stewart. ¿Qué celebrity puede ser?

Pues la cantante Rihanna. Si, así sin más, los dos artistas han empezado ha intercambiar confidencias mediante mensajes de móvil como si de dos quinceañeros se tratasen. Parece ser que los corazones rotos se unen, ya que hasta hace pocos días RiRi no paraba de llorar por las esquinas extrañando a su ex, Chris Brown.

La de Barbados no perdió el tiempo al conocer la noticia de la infidelidad de la Stewart y sin pensárselo dos veces atacó a su nueva presa: objetivo. Al parecer las estrellas habían coincidido en alguna fiesta, pero en esos momentos el actor aún estaba a los pies de la protagonista de Blancanieves.

Según la revista americana OK!, Rihanna ha sido la que ha dado el primer paso. Consiguió su teléfono seguramente mediante una amiga de ambos, Katy Perry, otra a la que no paran de destrozarle el corazón y que tampoco ha dudado en salir a cenar con Rob. De momento el famoso ‘Edward’ pone resistencia y no se ata a ninguna mujer… ¿Serán Rihanna o Katy su nueva media naranja?