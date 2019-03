Rihanna quiere que Leonardo DiCaprio vaya al gimnasio para perder peso

A LA CANTANTE NO LE GUSTAN SUS CARNES FLOJAS

Después de amantes como Chris Brown o Drake, sabemos que a Rihanna le gusta que sus chicos estén en forma. Es de sobra conocido que Leonardo DiCaprio es uno de lo más sexys del mundo del cine pero lo que también sabemos es que ahora mismo no está muy en forma que digamos. Según ha revelado una fuente a Ok! Magazine, RiRi ha decidido que Leo se quite los kilos que le sobran y se ponga en forma, por este motivo la cantante le ha contrado un entrenador personal.