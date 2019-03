Rihanna promete a Leonardo DiCaprio no volverse a tatuar hasta que se vuelva a enamorar

Seguimos descubriendo más detalles sobre la historia de 'amor-sexo' de Leonardo DiCaprio y Rihanna. Mientras diferentes medios han publicado que RiRi y el actor llevan años manteniendo relaciones esporádicas, el portal HollywoodLife.com ha publicado la promesa que la cantante ha hecho a DiCaprio.

Según revela una fuente, Rihanna ha prometido a Leo no volverse a tatuar hasta que no se vuelva a enamorar, ya sea de él o de otro: "Rihanna siempre ha sido el tipo de chica que hace lo que quiere, cuando quiere. Ella quiere un nuevo tatuaje en su cuerpo, pero de momento no puede, y es que Leo le pidió que le prometiese que no iba a dejar que una aguja toque su cuerpo hasta que se enamora de nuevo. Ella es una mujer de palabra".

Además, esta misma fuente ha confesado que Rihanna ha invitado a Leo a su casa de Barbados. ¡Un gran paso en su relación! Y es que aunque de momento parece que la cantante y el actor comparten solo una relación con derecho a roce, las promesas y el tiempo que pasan juntos hacen que su amor vaya cada vez va a más.