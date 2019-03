Rihanna, One Direction y María Valverde, entre los rostros conocidos que no se perdieron los eventos musicales, perfumados y brillantes de la noche

DE LOS BBC MUSIC AWARDS A LA GALA DIAMOND BALL

Las galas, eventos y saraos diversos no dejan de sucederse para inundar de glamour las noches celebrity a lo largo y ancho de este mundo. Así en Londres tuvieron lugar los BBC Music Awards donde se dejaron ver One Direction, Calvin Harris y Ed Sheeran, mientras en Milan se celebraban los Glamour Awards con Poppy Delevingne y Diane Kruger. Al mismo tiempo, la gala Diamon Ball se inundaba de glamour con la presencia de Rihanna, Kim Kardashian y Salma Hayek, y en Berbely Hill Kirsten Dunst y Kate Bosworth no faltaron al Coach Backstage Rodeo Drive.