Rihanna, Olivia Wilde o Amaia Salamanca, continúa el despliegue de celebrities en los mejores eventos de noviembre

Continúa el despliegue de celebrities en las alfombras rojas de los mejores eventos de este mes de noviembre. La cena de gala de la presentación de la nueva edición del calendario Pirelli 2015 de Steven Meisel, tuvo entre sus invitadas a celebrities como la modelo Gigi Hadid, deslumbrante con un mini vestido de pedrería y apertura en la espalda, la atípica modelo Candice Huffine, muy sexy con un diseño negro escotado o el carismático actor Adrien Brody, entre otros.

Rihanna acudió como anfitriona a la gala celebrada por la lucha contra el sida, organizada por la línea de cosméticos MAC. Un evento en el que la joven de Barbados cautivó a todos con su belleza caribeña y su elegante outfit, formado por una falda y chaqueta en color rosa.

La presentación de la agencia 'Glint' contó con la presencia de la modelo y ex Miss España Verónica Hidalgo, la guapísima Amaia Salamanca, Noelia López, Enrique Solís o Carmen Lomana.

El mundo de la música rindió homenaje a los cantantes Kelly Clarkson y Charlie Walk, en un evento celebrado en Nueva York al que no faltaron estrellas del pop como Jessie J o Nick Jonas. La artista Lorde hizo su peculiar aparición en la inauguración del 'Pradasphere' de Hong Kong' y Olivia Wilde derrochó glamour en el lanzamiento de la campaña 'Love Is On' de Nueva York.