¡Rihanna se nos casa!

Después de la tempestad suele venir la calma. Y de eso sabe mucho Rihanna , quien parece haber encontrado la estabilidad junto al jugador de béisbol Matt Kemp. Tras varios años sufriendo malos tratos por parte de su ex novio, Chris Brown, la cantante de ‘Umbrella’ anuncia que se casa con Kemp.

Aunque sólo llevan unos meses de relación, la pareja está dispuesta a darse el sí quiero el próximo año. Según el diario ‘News of the World’, una persona cercana a la pareja explica que: “Quieren una boda formal para el próximo año y no esperarán mucho para casarse". Quien también asegura que “Rihanna adora a Matt, no puede imaginar la vida sin él".

Según la misma fuente, a la cantante le ha entrado ‘el gusanillo’ del matrimonio al ver que su mejor amiga Katy Perry ultima los preparativos de su inminente boda. ¿Querrá Rihanna seguir también los pasos de su amiga ‘dando la nota’ en televisión?