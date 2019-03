Rihanna, Miley Cyrus, o Taylor Swift sacan la lengua para mostrar su cara más divertida

PILLADAS 'IN FRAGANTI' CON CARETOS DE LO MÁS CÓMICOS

A veces ser políticamente perfecto y no perder nunca las formas no va con nuestras celebrities, porque no todo va a ser buenos modales y mantener el tipo. En alguna ocasión que otra hemos pillado a las celebrities enseñándonos sus caretos más divertidos y sacándonos la lengua sin ningún pudor. Así hemos podido ver a Rihanna con la lengua fuera y haciendo los cuernos, al igual que a Nicky Minaj con una peinado de lo más estrafalario o a Katy Perry mostrándonos su lengua más glamurosa en la alfombra roja. Porque las celebrities también saben reírse de sí mismas...