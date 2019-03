Rihanna, Miley Cyrus, Lady Gagag y Jennifer López, entre las famosas convertidas en muñecas Barbie

reducidos a 30 centímetros

El glamour, la clase y la elegancia de la reina Letizia no solo la convirtieron en una de las mujeres mejor vestidas del mundo sino que la Reina ha entrado en el grupo de las celebridades convertidas a escala, es decir, la han convertido en una muñeca. Pero no es la única que ha tenido el privilegio de estar en tamaño 'Barbie'. Ya sea por su música, como es el caso de Beyoncé, Britney Spears, y Katy Perry; por el mundo de la actuación como Nicole Kidman y Jennifer López; o por pertenecer a la realeza, como le ocurrió a Diana de Gales y Kate Middleton, estas mujeres se han visto reflejadas en una muñeca de 30 centímetros. Pero convertirse en un personaje de plástico no solo les ha ocurrido a mujeres, sino que los famosos también tienen derecho a ser recreados en Ken, y aunque hay menos, algunos ya han podido disfrutar de un 'mini yo'. Ese es el caso de Adam Levine, Justin Bieber, y por supuesto, el grupo de One Direction. Si quieres ver quién se esconde tras la muñeca, ¡pincha sobre la imagen!