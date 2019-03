Rihanna, Jennifer Lawrence, Miguel Ángel Silvestre o Miley Cyrus no se pierden un fin de semana cargado de eventos

El fin de semana ha estado muy completito de eventos, fiestas o estrenos. Nuestras celebrities han asistido a muchos de las premieres que se han dado cita en su ciudad o ni si quiera les ha importado transladarse para evadirse un poco de su trabajo.

La alfombra morada en Los Ángeles se puso las botas el domingo para la premiere de 'Home', una película de animación protagonizada por las voces de Rihanna y Jennifer López que no han querido perderse el evento.

Migel Ángel Silvestre nos ha dejado impresionados en Las Vegas, donde acudió al evento solidario One Night for ONE DROP, que pretende crear conciencia sobre los problemas del agua en el mundo y recaudar fondos para solucionarlos. Muy elegante, el actor compartió photocall con Camila Alves o John Legend.

Por último hemos visto a 'celebs' en el hotel Beverly Hilton, de la ciudad de Los Ángeles, en la 26ª edición de los premios GLAAD, en los que pudimos ver a Kerry Washington o Channing Tatum y Jenna Dewan, entre otros.