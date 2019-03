Rihanna y Asthon Kutcher podrían haber empezado una historia de amor

Las últimas informaciones que rodeaban la vida sentimental de Rihanna eran los rumores de acercamiento entre la cantante y su ex novio, Chirs Bown. Pero la realidad es otra y ahora las tornas han cambiado ya que RiRi acaba de ser pillada entrando en la mansión del actor Asthon Kutcher a media noche.¡Sí, como lees! El ex marido de Demi Moore y la de Barbados parecen haber iniciado una relación, aunque lo que aún no está claro es de qué tipo.

Un fotógrafo ha sido testigo de la entrada en coche de Rihanna a la mansión que posee el actor en Los Ángeles en plena noche. Tras algo más de cuatro horas juntos, la intérprete de ‘We found love’ abandonaba el domicilio de Kutcher. Sin duda, una visita que ha llamado la atención porque ni se sabía de tan estrecha relación.

Algunas fuentes cercanas a la cantante aseguran que entre ellos solo existen algunos asuntos laborales en común. Pero, ¿es la madrugada el mejor momento para hacer negocios? Ya sea por compromisos laborales o por una incipiente relación sentimental. Sin duda, darían la gran sorpresa del siglo si se confirma que entre ellos hay algo más que amistad.

Quizás Twitter, red social de la que ambos están muy enganchados, haga público pronto su presunta historia de amor.