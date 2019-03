Ricky Martin y Victoria Beckham, en la noche benéfica 'Global Gift Gala 2014' organizada por Eva Longoria

Se trata de un evento solidario que prepara la actriz todos los años

Victoria Beckham, Nicole Scherzinger, Ricky Martin o Alexandra Burke, entre otros, se reunieron en el Hotel Four Season de Park Lane en Londres para colaborar en la gala benéfica 'Global Gift Gala 2014' que organiza su amiga Eva Longoria. El evento estuvo marcado por la solidaridad y el glamour de las celebrities invitadas, que no dudaron en posaron en la alfombra roja luciendo sus mejores looks.