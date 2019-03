Richard Gere, Josh Hutcherson y Chris Hemsworth, entre los actores de Hollywood conquistados por mujeres españolas

Los usuarios de las redes sociales se han revolucionado al ver a un supuesto Richard Gere comiendo en Zahara de Los Atunes. Claro está que se trataba de un error, aunque el señor se parecía extraordinariamente al actor, lo que ha llevado a los tuiteros a pensar que Richard podría estar en Cádiz es que su novia es española, Alejandra Silva, una madrileña de 32 años de edad.

Pero el actor no es la única celebrity de las tierras de Hollywood que le ha echado el ojo a una españolita. Josh Hutcherson también se ha enamorado de la actriz Claudia Traisac, no hace mucho los vimos posando juntos en la alfombra roja en el estreno de 'Escobar: Paraíso Perdido'. Pero estos no son los únicos, hay muchos más.

Chris Hemsworth tampoco se pudo resistir a los encantos españoles de Elsa Pataky. Los actores se conocieron porque compartían el mismo representante en EEUU. Poco a poco se fueron enamorando, y en el año 2010 se casaron y ya tienen tres hijos. Algo parecido le ocurrió a Alec Baldwin, ya que perdió el corazón por una instructora de yoga mallorquina, Hilaria Thomas, así que sin pensarlo dos veces volvió a pasar por el altar. Actualmente esperan su segundo hijo, ya que tienen una hija de 21 meses que baila sevillanas y todo. ¡Olé!

Viggo Mortensen se volvió loco por el encanto español cuando rodó la película 'Alatriste'. En concreto lo que más le gustó de nuestro país fue Ariadna Gil. Aunque en un primer momento solo fueron amigos, poco a poco el amor triunfó entre los actores. El famoso compositor ganador de un Oscar, Jorge Drexler, se enamoró de Leonor Watling. Aunque el compositor y la española son muy discretos con su relación, la pareja ya tiene dos hijos en común. ¿Qué tendrán las españolas?