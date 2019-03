Richard, los años no pasan en balde

¿Quién no recuerda esas escenas de Pretty Woman, donde todas las mujeres deseaban ser Julia Roberts en brazos del guaperas de Richard Gere? O mejor aún, ¿quién no ha soñado con que su hombre ideal apareciera en el trabajo y la llevara en volandas mientras todas las compañeras se quedan con la boca abierta, como en Oficial y Caballero?

Richard Gere, el protagonista de éstas y de la mayoría de las películas por las que la mayoría de las mujeres siguen creyendo en el amor, no ha podido deshacerse de esa imagen de hombre perfecto, sexy, duro y sensible. Pero la verdad es que los años pasan y hemos descubierto varias cosas. La primera, que el hombre perfecto no existe; la segunda, que Richard Gere envejece como el resto de los mortales.

Entregado cada vez más a causas nobles en contra de la pobreza y las injusticias sociales, no le perdáis de vista porque Gere, aunque siga cumpliendo años, sigue en activo y tiene una película pendiente de estreno y otras cuatro calentándose en el horno.