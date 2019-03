La revolución de las redes sociales por la ausencia de la hija pequeña de Obama en el último discurso de su padre

Barack Obama pone fin a su labor como Presidente de los Estados Unidos después de ocho años y tras haberse ganado un hueco en el corazón de muchas personas. Ahora, cede el mandato a Donald Trump, pero antes de eso, le quedaba una última tarea como Presidente: el discurso de despedida. Ha estado cargado de emoción y ha conseguido conmocionar a la mayoría de los presentes, incluidas su mujer y la mayor de sus hijas, Malia.

En él, ha hecho un balance de todos sus logros, de sus asuntos pendientes y de lo que han sido estos años al frente de una de las grandes potencias mundiales, que según el mismo ha comentado le han convertido en "mejor persona". Además, ha agradecido a su mujer, Michelle Obama, el incondicional apoyo todo este tiempo, y ha dedicado unas emotivas palabras a sus hijas, que han hecho que Malia no haya podido contener las lágrimas.

“Malia y Sasha, a pesar de las circunstancias especiales, os habéis convertido en dos increíbles jóvenes mujeres, inteligentes y hermosas, pero lo más importante: amables, consideradas y llenas de pasión. Habéis llevado muy bien la carga de ser el centro de atención estos años. De todo lo que he hecho en mi vida, de lo que estoy más orgulloso es de ser vuestro padre”, decía Obama muy emocionado.

Y previamente ha hecho alusión a su mujer: “Durante los últimos 25 años no sólo has mi mujer y la madre de mis hijas, has sido mi mejor amiga. Te ha tocado llevar un cargo que no habías pedido y lo has hecho tuyo y llevado con gracia y humor y estilo”, que le ha costado contener las lágrimas.

Pero entre tanto, ¿dónde estaba Sasha, la hija pequeña de los Obama? La niña, de 15 años, no asistió al discurso de despedida de su padre y rápidamente las redes sociales hicieron eco de lo sucedido. Se habló mucho de su ausencia y fueron muchos los rumores y suposiciones que se desataron y se comentaron bajo el hashtag #whereissasha. Y por fin se ha resuelto la duda. La pequeña se quedó en casa estudiando para el examen que tenía al día siguiente.

Y es que, el matrimonio Obama está muy volcado en la educación de sus hijas, que para ellos es primordial. Ahora, Malia se va a tomar un año sabático después de acabar sus estudios y antes de entrar en la Universidad de Harvard. Mientras que Sasha finalizará sus estudios en el prestigioso colegio Sidwell Firends de Washington, motivo principal por el que la familia Obama se mantendrá dos años más en la capital estadounidense tras abandonar la Casa Blanca.