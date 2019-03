La revista 'Hello!' pide disculpas a George Clooney tras publicar una entrevista del actor inventada

La revista 'Hello!' ha tenido que pedir disculpas a George Clooney después de que el actor se quejara sobre una entrevista que había publicado de él hace unos días y que Clooney calificaba como "completamente inventada".

"Tener una 'entrevista exclusiva' inventada es algo nuevo, y una tendencia muy preocupante", decía el actor al respecto. Tras comprobar que George estaba en lo cierto, versión británica de la revista 'Hola' ha publicado en su página web un comunicado donde pide perdón al marido de Amal Alamuddin.

El magazine ha justificado el error que ha cometido alegando que compró la entrevista a una agencia de comunicación que le vendió como exclusiva, y finalmente se trataba de un refrito de declaraciones pasadas: "El Grupo Hello! ha comprobado que la entrevista que compró a la agencia Famous fue, en realidad, elaborada a partir de una serie de entrevistas anteriores, y el Sr. Clooney no realizó muchas de las declaraciones que se le atribuyen [...] Estamos sorprendidos y decepcionados de descubrir que lo que se le dijo al grupo Hello! en el momento de la compra del material no era verdad. Pedimos disculpas al señor Clooney y a su mujer Amal por cualquier molestia que les puede haber causado este artículo".