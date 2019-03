La reunión de Jersey Shore tuvo una gran ausencia

¿Quién no conoce el famosos reality de Jersey Shore? Todos hemos sido testigo de cómo Mike Sorrentino, Nicole Polizzi, Pauly D, Jenni Farely, Deena Corteses, Vinny Guadagnino, Sammi Giancola y Ronnie Ortiz-Margo, la liaban día sí y día también.

Desde que este reality llegó a su fin, los fans enloquecen cada vez que sus protagonistas se reúnen. Pero se vuelve a hacer realidad: los chicos reality se han reunido para grabar un anuncio para Burger King donde promocionan un nuevo sándwich de pavo con parmesano. El anuncio ha hecho honor a su pasado y se ha grabado como si fuera un reality show.

Pero no estaban todos, había un gran ausente en esta reunión… Ronnie Ortiz-Margo no asistió a este encuentro con sus compañeros: "La reunión fue para grabar un anuncio de Burger King y se grababa en costa este, pero él está en grabando en la cosa oeste. Si hubiera una posibilidad de reunión él estaría muy contento de poder volver a ver a sus antiguos compañeros", explicó su representante.

Para los fans que se hayan quedado con ganas de verlos a todos al completo, según informa TMZ, se está grabando 'Where Are They Now', que se estrenará en agosto y podremos verlos a todos haciendo de las suyas de nuevo.