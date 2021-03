El retoque que le hicieron a Sharon Stone sin su consentimiento

Sharon Stone, una de las actrices más queridas de Hollywood, ha confesado en una entrevista ofrecida a The Times distintos sucesos que han marcado para siempre su vida.

Primero, ha relatado como en el año 2001 se sometió a una operación con la intención de que le extirparan una serie de tumores benignos, pero sin embargo, su cirujano cambió de planes. Y es que él mismo decidió que la actriz se vería mejor "con pechos más grandes y mejores", por lo que en vez de ceñirse a la extirpación de los quistes decidió aumentar esta parte de su cuerpo, algo que la actriz descubrió al despertarse: "Cuando me quitaron el vendaje descubrí que tenía unos senos una copa más grandes que antes, y él decía, 'van mejor con el tamaño de tu cadera'", y añadió indignada: "Él había cambiado mi cuerpo sin mi conocimiento o consentimiento".

Pero lo cierto es que la intérprete no solo ha hablado de esto sino que también ha querido recordar una discusión que tuvo con Michael Douglas en el instituto por culpa de "un amigo en común" y que casi termina con ambos dándose puñetazos: "Salimos fuera. Yo estaba como, 'No me conoces', él dice, 'Y no me conoces'", relató Sharon.

Pero es que además, la actriz ha confesado también recientemente cómo supuestamente la engañaron para que no llevase ropa interior en un rodaje: "Me pidieron que me quitara las bragas porque reflejaban la luz, pero me aseguraron que no se vería nada". Sin embargo, la realidad no fue así. Y es que Sharon fue invitada para ver el resultado de la película "en una sala llena de agentes y abogados", cuando de repente descubrió que se veían sus partes íntimas y acto seguido abofeteó a Paul Verhoeven, el director de la película, procedió a llamar a su abogado, aunque, finalmente, decidió permitir que se mantuviera dicha escena ya que Paul le dijo que "no tenía otra opción" y que era "lo correcto para la película".

De esta forma, la actriz ha demostrado una vez más lo directa y natural que es, algo que a sus fans les encanta, hablando de estas partes tan oscuras de su vida.