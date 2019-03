La respuesta de Scott Disick que no se esperaba Kris Jenner

A pesar de ya estar separado definitivamente de Kourtney Kardashian, la familia continúa manteniendo una estrecha relación con el padre de los tres hijos de Kourtney, Scott Disick.

Recientemente, las hermanas del clan más famoso de la tele han criticado a Scott en varias ocasiones por mantener una relación con Sofia Richie, 12 años menor que él.

Pero Scott tiene las cosas muy claras y sabe perfectamente qué contestar cuando se siente atacado, así lo ha demostrado durante el avance del próximo episodio de 'Keeping Up With The Kardashians'. En él vemos cómo Kris Jenner le pregunta a Scott que cuántos años tiene Sofia. "Diecinueve", le contesta Scott. "Ah, yo tenía 17 años cuando conocí a Robert Kardashian y él era 12 años mayor que yo". Y esta es la tajante respuesta de Scott a la matriarca del clan: "Tú eras menor, Sofia no".