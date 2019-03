La responsable de que Kylie Jenner luzca siempre tan sexy es Jill Jacobs

Se está convirtiendo en un gran referente para muchas jóvenes. El imperio de Kylie Jenner no deja de crecer, y ella va avanzando con él. La pequeña del clan Kardashian-Jenner que está arrasando en el mundo de la cosmética, tiene el mismo don que le resto de sus hermanas, y todo lo que toca se convierte en éxito. Sus looks siempre son de lo más comentado y muchos quieren imitarlos, pero ¿quién está detrás de cada outfit de Kylie?

Hasta la semana de la moda de Nueva York era Monica Rose, una muy amiga de la familia que se encargó de vestir a la pequeña del clan para todos los eventos, pero ahora esa tarea se le ha encomendado a Jill Jacobs que se ha convertido en la nueva estilista de la celebrity.

Ha sido ella la encargada de que el armario de Kylie se llene de botas XXL, de corsés que ajustan camisetas anchas creando un look de lo más chic, vestidos con deportivas muy sexys, minivestidos y transparencias, el vestuario para el posado con Tyga en el calendario de Terry Richardson, el disfraz de Halloween de Christina Aguilera o el mono de lentejuelas elegido para la fiesta organizada por su madre, Kris Jenner, estas navidades.

"He mejorado mi estilo y es gracias a Jill. Siento que ella está mejorando mi aspecto y me emociono cuando hacemos las pruebas de vestuario. Siempre selecciona las mejores cosas", escribió la pequeña del clan en su blog.

"Muchas veces la gente me muestra prendas que consideran que son sexys pero creo que es Kylie la que les da este rollo. Ellos no se dan cuenta que es ella la que hace que una pieza sea sexy. No he visto a nadie que tenga la facilidad de convertir un simple vestido y unas zapatillas deportivas en un look sexy como hace ella", explicaba Jill elogiando a su clienta.