Repasamos el currículum amoroso de los protagonistas de "Crepúsculo"

DESPEDIMOS 'CREPÚSCULO' REPASANDO SUS VIDAS AMOROSAS

Aprovechando la triste despedida de la saga de 'Crepúsculo', hemos querido hacer un repaso de arriba abajo al currículum sentimental de los vampiros y licántropos más sexys de los últimos tiempos: Taylor Lautner, Robert Pattinson, Kristen Stewart, Ashley Greene, Kellan Lutz o Nikki Reed. Y es que, desde que se lanzaron al estrellato, estos chicos no has dejado de triunfar y sobre todo de enamorar a las celebrities más in del panorama actual. ¿Quieres saber que guaperrímos han caído rendidos a sus encantos?