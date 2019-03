La renovada imagen de Angelina Jolie con este triunfal look

​HA RENOVADO SU IMAGEN TRAS SU DIVORCIO CON BRAD PITT

Angelina Jolie ya no es la misma que cuando estaba con Brad Pitt y desde entonces su imagen se ha transformado. La actriz ha querido lucir un look muy atrevido durante los 'Governors Awards', en donde ha aprovechado para apostar por un vestido de Elisabetta Franchi que no ha dejado indiferente a nadie.