Renée Zellweger se defiende ante las críticas por su cambio de imagen: "Me encanta que me veáis diferente"

Renée Zellweger se ha convertido en el centro de todas las críticas por su impresionante transformación física. La actriz reapareció en los premios Women in Hollywood con una nueva cara, un cambio tan radical que no dejó indiferente a nadie y que se convirtió en la noticia del día.

Tantas, y tan duras, han sido las críticas que la actriz no ha dudado en salir en su defensa y hablar sobre cómo se siente ella con su nueva imagen en la revista People: "Estoy contenta de que la gente me vea diferente. Estoy viviendo una vida diferente, más plena y feliz, y me emociona que eso se note".

Además añadía: "Mis amigos me dicen que se me ve en paz. Estoy sana. Durante mucho tiempo no lo hice bien, seguí un plan de vida poco realista e insostenible y que no me permitía cuidar de mí misma. En vez de parar para equilibrarme, seguí corriendo hasta que me quedé exhausta e hice malas elecciones sobre cómo encubrir ese agotamiento".

La actriz de 'El diario de Bridget Jones' ha aprovechado también la ocasión para hablar sobre su noviazgo con Doyle Bramhall, con el que reconoce que ha encontrado la estabilidad. Y es que ahora, la actriz admite que prefiere llevar una vida tranquila rodeada de su familia y amigos: "Quizás parezco diferente, ¿quién no lo parece cuando se hace mayor? Estoy feliz".