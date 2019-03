Reneé Zellweger revela que se quedó dormida durante una entrevista

Esta noche 'El Hormiguero 3.0' recibe a dos invitados muy especiales: Reneé Zellweger y Patrick Dempsey. Los actores acuden al plató de Pablo Motos para hablar de la nueva película de 'Bridget Jones': 'Bridget Jones' Baby'.

Un film muy esperado que llega a los cines este viernes y que estamos deseando ver. Pero antes de que llegue este momento, podemos disfrutar con una entrevista que seguramente esté llena de 'sustancia' y diversión y con la que seguramente a la actriz no le entre ni una pizca de sueño.

Y es que como revelaba recientemente Reneé en el programa 'The Tonight Show', la actriz se quedó dormida durante una entrevista en la que estaba promocionando la película: "Me quedé dormida en una entrevista hace un mes en Londres". Pero por lo que siguió relatando la cosa no pasó de ahí aunque, según ella, la cara del periodista lo decía todo.