Renée Zellweger reaparece con su cara de siempre

¡Parece que Renée Zellweger vuelve a ser la misma de siempre! Hace un año, la actriz se convirtió en portada de todas las revistas tras aparecer en un evento organizado por ELLE en Hollywood con una cara que nada tenía que ver a la que la actriz había lucido hasta el momento.

No sabemos si la actriz se pasó con el botox, pero incluso se llegó a decir que la productora de la nueva entrega de Bridget Jones, 'El bebé de Bridget Jones' que verá la luz en septiembre de 2016, se llegó a plantear no contar con la actriz ya que su aspecto había cambiado en exceso. Pero no, no ha hecho falta.

Y es que parece que el tras un año, el botox se ha asentado en la cara de la actriz y vuelve a lucir la misma imagen. Renée ha reaparecido en la gala SeriousFun con una imagen totalmente diferente a la que se nos grabó en nuestras retinas hace un año. ¡Renée Zellweger sigue siendo la misma de siempre!