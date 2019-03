La relación de Robert Pattinson y FKA Twigs, a punto de romperse tras las imágenes del actor con Katy Perry

Los rumores de ruptura entre Robert Pattinson y FKA Twigs cada día son más fuertes, y es que parece que esta relación que empezó en 2014 y se comprometió este mismo año está a punto de llegar a su fin, una prueba de ello son las imágenes que salieron a la luz en las que se veía al actor muy cómodo al lado de Katy Perry.

Una fuente ha informado a E! News que esta pareja ya forma parte del pasado: "Él sigue con FKA Twigs, pero no parece que vaya a durar mucho. Ellos iban en serio pero ya no. Todo el tema de Rob diciendo que ellos estaban 'como comprometidos' lo dice todo. La relación se ha estado balanceando", confesaba haciendo referencia a una entrevista que tuvo el actor hace un mes. Además habló sobre la relación del protagonista de 'Crepúsculo' con la cantante de 'I Kissed a Girl': "Katy es muy amiga de Rob, aunque nunca se sabe lo que podría pasar en un futuro".

Por si no estaba claro que la relación no está pasando por su mejor momento, otra fuente cercana a Pattinson también aseguró que el romance estaba casi roto: "Rob ya se siente soltero. Ellos han intentado que funcione, pero no queda mucho para que la ruptura se haga pública", y continua diciendo: "Nadie entendía que veía Rob en FKA, pero siempre lo apoyábamos. En cuanto a lo de Katy, ellos siempre han sido grandes amigos, ellos tiene varios amigos en común y siempre están en contacto. Aunque ahora mismo no sea algo serio, Rob siempre ha estado interesado en Katy".

También dejó claro que por ahora el actor sigue comprometido y que Katy no es una persona que se meta en medio de una relación: "Por ahora sigue comprometido, y Katy no es de meterse en medio de relaciones, no es su carácter".

Respecto a la noche en la que ambos estuvieron cenando acompañados de más amigos ha revelado que los dos estuvieron muy cariñosos: "Katy y Robert estuvieron muy cariñosos todo el tiempo en el Sunset Tower. Ella apoyaba su cabeza en el hombro de él y Robert le pasaba el brazo por los hombros. Parecía que estuvieran saliendo".