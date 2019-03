La relación de Brad Pitt con su hijo Maddox podría estar rota para siempre

El divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt sigue generando polémica. Y es que después de que se haya rumoreado que la actriz podría estar arrepentida de haberse separado de Brad, ahora nuevas informaciones revelan que la relación del intérprete con su hijo Maddox está destruida.

Varias fuentes han confesado al portal de noticias US Weekly que el hijo del actor no quiere tener, de momento, ningún tipo de relación con su padre. Es más, según revelan, hace días los hijos de la pareja acudieron a casa de Pitt y Maddox se negó a ir.

"Maddox decidió no ir a casa de su padre y se quedó con Angelina. Además del hecho de que siempre ha estado mucho más unido a su madre, en estos momentos no tiene ninguna intención de retomar el contacto con Brad, no quiere tener nada que ver con él", informaba una fuente al citado portal.

El pasado 19 octubre, Maddox se reunió por primera vez con su padre en una cita supervisado por un terapista especializado del Departamento de Infancia y Familia. Una reunión un tanto desagradable para el hijo de Brangelina que aseguró que "no quería estar ahí".