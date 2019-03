Reid Ewing de 'Modern Family' habla sobre su homosexualidad

Reid Ewing está liberándose de todos sus tapujos, y es que si la semana pasada el actor de 'Modern Family' confesaba ser adicto a las operaciones estéticas, ahora, Ewing ha hablado sin pelos en la lengua sobre su orientación sexual.

Hace días sorprendía publicando un tuit en el que reconocía sentirse atraído por un invitado al show de 'Good Morning America', una declaración que sorprendió a muchos internautas que comenzaron a preguntarle si era gay y que si con ese tuit estaba saliendo del armario.

Ante esto, Reid no dudó en contestar de forma escueta pero muy directa: "Nunca estuve dentro". Una declaración que como ha confesado el actor, que no lo haya hecho público ante los medios no significa que lo haya querido ocultar.