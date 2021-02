Regé-Jean Page, el conocido duque de Hastings de Los Bridgerton, pillado junto a su novia y no se trata de quien todos pensaban

Regé-Jean Page ha revolucionado a todo el mundo en las últimas semanas después del flamante estreno de 'Los Bridgerton', ya que ha enamorado a todos los seguidores de la serie. Desde el estreno de la serie muchos rumores apuntaban a que el actor y su compañera Phoebe Dynevor estaban manteniendo una relación fuera de las cámaras.

Hasta el momento no se habían visto imágenes del intérprete junto a su compañera de reparto, pero hace unos días Daily Mail publicó unas imágenes de él junto a una misteriosa chica que no era la actriz, al parecer se trata de la futbolista y escritora Emily Brown.

En las fotos se puede ver como la pareja se besaba y abrazaba mientras se despedía, ya que el actor iba a poner rumbo a Nueva York para continuar grabando la segunda temporada de la serie. A raíz de esta noticia ha salido a la luz que no se trata de un romance que acaba de empezar, sino que ya llevan tiempo juntos e incluso están viviendo en el mismo apartamento en North London.

Hasta el momento nadie imaginaba esta relación, ya que nunca han sido visto en público y no suelen compartir imágenes en Instagram, y es que en esta red social la futbolista pasa totalmente desapercibida ya que no tiene una cuenta. Eso sí, algunos seguidores del actor se han llevado un gran chasco después de conocer esta noticia, y es que muchos no solo se habían enamorado de los personajes que interpretan tanto él como Phoebe sino que también creían su romance había traspasado la pantalla debido a que la química que desprenden es innegable.