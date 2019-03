Reese Whiterspoon y Ryan Phillippe, ¿nos conocemos de algo?

Lo suyo era un cuento de hadas al más puro estilo Hollywood. Jóvenes, guapos, ricos, con éxito... Una pareja de esas que te daba envidia y de la mala. Pero tras siete años de matrimonio, ¡pataplán!, Reese Whiterspoon y Ryan Phillippe se divorcian.

Y parece ser que lo suyo no quedó en agua de borrajas, no señor. Porque hace así como cinco años que se separaron y míralos en estas imágenes, ¡ni se miran, ni se rozan! Vamos, como si no existieran el uno para el otro.

Ambos se encontraron en un partido que jugaba el mayor de sus dos hijos, Deacon. Pero ni pizca de cordialidad que se mostraron. Es más, entre ellos corría tal airazo que no se llegaron ni a dirigir la palabra. ¿Tan mal acabó la cosa?

Las imágenes dan fe de ello. Mientras la Whiterspoon se hace la loca mirándose las uñas, él está como que mira al infinito, vamos, como si no la viera. Es más, el pobre está marginado totalmente del grupito de padres. Si la rubia se integra totalmente con el resto de progenitores de los compañeros de equipo de su hijo, su ex marido queda apartado como bicho extraño. ¿Serían las pintas con las que llegó Ryan, en plan chulazo-guay y perraco con pinta de que muerde, las que provocaron tal exclusión?

Por otro lado, sabemos que por allí andaba Jim Toth, el nuevo marido de la actriz, ¿se trataba entonces de evitar una situación incómoda? ¿O es que estos dos son de los que se acabó, se acabó y punto?