La foto de Reese Whiterspoon junto a su hija Ava en la que cuesta diferenciarlas al vestirse, peinarse y maquillarse igual: "Estoy viendo doble"

Reese Whiterspoon y su hija Ava Phillippe cada día que pasa se parecen más. Es algo que ya venimos notando desde que la joven se convirtió en una guapa adolescente, pero es que conforme pasa el tiempo es más difícil distinguir quién es quién.

Sobre todo si observamos una de las últimas publicaciones de la actriz, donde aparecen posando en el porche de casa rodeadas de decoración navideña, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Misma pose, mismo gesto de la cara, el jersey igual solo que con los colores invertidos, maquillaje suave y ambas con los labios rojos, mismo tipo de peinado y, por si fuera poco, hasta la taza es igual.

"Ok. Es cierto que tuve que rogarle que se pusiera un suéter de vacaciones a juego… ¿Pero no es bonito?", escribe con humor Reese. Sus seguidores no han dejado de destacar el parecido entre ambas, comentando incluso: "¡Estoy viendo doble!". ¡Dale arriba al play!