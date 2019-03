El reencuentro de Bella Hadid y The Weeknd, después de hacerse pública su relación con Selena Gomez

La relación entre Selena Gomez y The Weeknd no ha dejado a nadie indiferente. Tras conocerse el noviazgo entre Selena y The Weeknd, sus exparejas, Justin Bieber y Bella Hadid, no han podido quedarse al margen, aunque se lo han tomado de formas diferentes. Mientras que el cantante canadiense comentaba que se trataba de un simple montaje con fines comerciales, la modelo desataba su furia y dejaba de seguir en Instagram a la cantante.

Pero parece que no han tenido suficiente, y según informa HollywoddLife.com, The Weeknd y Bella se han reencontrado. Aunque no hay pruebas de que se hayan visto, la expareja ha coincidido en Nueva York el pasado 18 de enero en el concierto que ofreció ASAP Rocky en el Madison Square Garden.

La modelo estaba con Kendall Jenner, que asistió al concierto del que su rumorea que podría ser su nuevo novio, y compartió vídeos del momento en su cuenta de Snapchat. Al parecer, The Weeknd era un invitado especial del concierto, pero pasó parte del espectáculo entre la multitud y se le puede ver cerca del grupo en el que estaba Kendall con su amiga Bella, aunque en los vídeos no se puede ver a la modelo, se intuye que seguían juntas.

Seguramente haya sido muy duro para la pequeña de las Hadid reencontrarse con su expareja, con quien ha puesto fin a su relación hace escasos dos meses. Todo está muy reciente y la modelo no termina de encajar muy bien la ruptura, y menos después de saber que su exnovio ya ha rehecho su vida sentimental al lado de Selena Gomez.