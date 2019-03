La reconciliación de Lily Collins y Jamie Campbell los convierte en la pareja celebrity de la semana

La celebrity que ha ganado el trono rosa esta semana es una pareja muy especial, nos referimos a Lily Collins y Jamie Campbell. Después de que la relación entre ambos acabara, los actores han vuelto a darse una segunda oportunidad, y por la buena pareja que hacen, y el amor que muestran, han ganado el trono. ¡Enorabuena!

Aunque el ranking de esta semana ha estado muy reñido, los ganadores han sido esta pareja de moda. La hija de Phil Collins y el actor demuestran su amor continuamente mediante las redes sociales.

Pero otra pareja que ha estado apuntito de ganar han sido Edurne y David De Gea, ya que la cantante y el futbolista han quedado los segundos en el trono, pero habéis preferido apostar por los amores que vuelven a revivir.

Y la tercera pareja que ha sacado mayor puntuación en el ranking han sido Cristina Pedroche y David Muñoz. La periodista y el chef no han estado lejos del trono, pero su puntuación no ha sido suficiente para poder ganar a Lily Collins y Jamie Campbell. La que no ha tenido tanta suerte ha sido Leticia Sabater, ya que ha quedado la última en el ranking, parece que su vuelta a la virginidad no la ha llevado al trono.