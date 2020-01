Rebel Wilson comenzó a perder peso tras un problema de salud que sufrió en diciembre de 2018, y es que la actriz dejó de sentir uno de sus pies mientras esquiaba en Aspen. Este habría sido el posible detonante para que la intérprete de '¿No es romántico?' decidiese hacer algo por su salud...

Y podemos decir que Rebel Wilson lo ha conseguido. La actriz ha perdido tal cantidad de kilos que no parece ni la misma persona, y sabemos cómo lo ha conseguido: entrenando fuerte.

La actriz mostró parte de sus entrenamientos en un vídeo compartido por su entrenador personal, Jono Costono: "En modo viernes, pero @rebelwilson ha estado a tope los siete días de la semana, ¡orgulloso de ti chica!".

No hay duda de que la actriz está pasando por uno de sus mejores momentos personales, y es que según reveló durante la premiere de 'Cats': "Estoy eufórica, nunca he tenido tanta confianza conmigo misma como ahora, estoy muy contenta con todo lo que he logrado conseguir".