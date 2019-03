Rebel Wilson: “Kendall y Kylie Jenner no tienen realmente ningún talento”

SE NEGÓ A PRESENTAR CON ELLAS LOS VMAS

Rebel Wilson no tiene nada en contra de Kendal y Kylie Jenner, sino que no está deacuerdo con todo lo que representa el clan Karashian. Así de claro lo ha dejado la polifacética actriz durante una entrevista para KIIS FM, añadiendo: “Yo soy todo lo que representa mi personalidad y he trabajado duro para llegar a dónde estoy”.