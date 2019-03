La reacción de Kim Kardashian al saber que Jennifer Lawrence es fan de su reality

Kim Kardashian está muy orgullosa de su reality 'Keep Up With The Kardashian'. No para de seguir sumando seguidores y esta vez ha sido Jennifer Lawrence la que ha confesado que es adicta a su programa. Kim que está muy sorprendida con esta noticia ha querido compartir un vídeo con sus seguidores en el que puede verse la entrevista en la que la actriz hace estas declaraciones.

Lawrence que se encuentra inmersa en su estreno de su nueva película, 'mother', revelaba que el reality del clan Kardashian le ha servido para desconectar durante esta etapa dura de trabajo. Pero no es la primera vez que Lawrence muestra su admiración por el reality.

En 2015, Kim confesaba a The Sun: "Nos dijimos hola y caminamos hacia un ascensor y mientras las puertas se cerraban ella gritó desde el otro lado '¡Amo tu show!' Nos reímos muchísimo después de eso". Parece que esta admiración viene de atrás