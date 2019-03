La reacción de Kim Kardashian tras la reunión de Kanye West y Donald Trump

LA FAMILIA KARDASHIAN APOYÓ A CLINTON

Kim Kardashiany Kanye West no se ponen de acuerdo en política. El cantante apoya al que él denomina 'jodidio genio' y aunque no acudió a las urnas, no ha dudado en pronunciarse a favor de Donald Trump, mientras que su mujer y el resto del clan Kardashian-Jenner defienden a Hillary Clinton. Tras el encuentro entre West y Trump todos los ojos se han puesto en la líder de las hermanas Kardashians que no se ha manifestado al respecto, porque a pesar de sus diferencias políticas, respeta la opinión de su marido.