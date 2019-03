La reacción de Eiza González cuando le preguntan por Liam Hemsworth

Eiza González ha concedido unas declaraciones tras posar para la revista Latina, donde se le ha preguntado por Liam Hemsworth, con el que se le relacionó hace ya unos años atrás después de la publicación de unas fotografías donde parecía que entre estos dos jóvenes había algo más que una simple amistad.

Al preguntarle por el guapo actor, la cantante no quiso hablar sobre el tema: "Nunca hablaría de eso. Me concentro en mi trabajo, eso es lo que realmente importa", señaló. A continuación, le preguntaron sobre cómo llevaba la búsqueda del amor a lo que contestó muy sincera y abierta: "Estoy buscando el amor como cualquier otro ser humano. He estado viendo a mucha gente y viendo lo que me gusta y lo que no me gusta, definiéndome como persona".

Por su parte, Liam Hemsworth se encuentra totalmente enamorado de Miley Cyrus, y así lo han demostrado al comprometerse nuevamente tras su reconciliación.

Liam no ha sido el único con el que han relacionado a Eiza, en su lista también se encuentra el cantante y productor Calvin Harris, exnovio de Taylor Swift.