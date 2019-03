Las razones por las que han roto Kylie Jenner y Tyga tras un año y medio de relación

Hace tan sólo unos días que Kylie Jenner y Tyga rompieron tras un año y medio de relación. Al parecer, la pequeña del clan Kardashian tenía la decisión súper tomada y ya no habría vuelta atrás.

Ahora una fuente cercana a la pareja ha desvelado en la revista People los motivos de la ruptura, y es que al parecer la joven de 18 años “siempre estaba luchando contra una tonelada de gilipolleces”. Y añade: “Tyga hacía que se sintiera insegura en su relación y le había pillado antes mientiendo y hablando con otras chicas a sus espaldas”.

Por lo visto, Tyga se dedicaba a mentirle y ella no podía aguantarlo más: “Ella no podia creer ni una palabra de lo que él decía. Se siente super traicionada y está demasiado cabreada, dañada y herida al respecto”.

Otra cuestión a tener en cuenta es la relación de su hermano Rob Kardashian con Blac Chyna, la ex de Tyga. La pareja no sólo se ha comprometido, sino que además esperan un bebé, el segundo para la modelo que ya tiene uno de tres años con el rapero: “Definitivamente fue incómodo y había un montón de sentimientos de dolor por parte de Kylie. No podía sacarlo de su mente”, confiesa la fuente.