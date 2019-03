La razón por la que Vanessa Hudgens y Zac Efron rompieron

"Puede ayudarte el teléfono. Pero llegado un momento dado, no es suficiente". Así explica Vanessa Hudgens los motivos de su ruptura con Zac Efron.

Y es que ninguno de los dos parece disponer de tiempo, entre rodaje y rodaje para destinarlo al amor y, a veces cada uno en una punta del mundo, se vuelve complicado mantener el compromiso.

Zac y Vanessa hicieron pública su ruptura el pasado mes de diciembre aunque se les pudo ver juntos, tiempo después con una actitud más que cariñosa.

La ex pareja, que jugó al despiste durante un tiempo sin pronunciarse sobre si su ruptura era real o no, parece ahora dispuesta a decir la verdad. Al menos Vanessa que confiesa "Hemos crecido juntos y fue bueno tener alguien con quien compartir experiencias".

Ahora son buenos amigos y hasta Efron fue a visitarla al rodaje de su última película. "Mi relación con Zac me mantuvo con los pies pegados a la tierra. Me conocía mejor que nadie y me ayudó a no convertirme en alguien que no era".

A sus 22 años, Hudgens se muestra optimista sobre su futuro: "Con 30 me veo con marido y, quizás, hasta hijos. Me encantan los niños"