La razón por la que Kim Kardashian ha perdido 100.000 followers en Instagram

ALGUNOS FOLLOWERS DE LA ESTRELLA TELEVISIVA SE HAN SENTIDO ENGAÑADOS

Las últimas imágenes que los paparazzis han tomado de Kim Kardashian en las playas de México han hecho mucho daño a la imagen de la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians'. Tan engañados se han sentido sus seguidores con estas fotos que Kim ha perdido unos 100.000 followers en Instagram en cuestión de días.