La razón por la que Ashton Kutcher y Mila Kunis no comparten fotos de sus hijos en las redes

Ashton Kutcher y Mila Kunis se han sincerado sobre su decisión de no compartir públicamente la vida privada de sus hijos Wyatt y Dimitri. A diferencia de muchos famosos, los actores no publican imágenes de sus hijos en las redes sociales y prefieren mantener en privado esta parte de su vida.

La razón de ello la han comentado en una entrevista a The Thrive Global: "No compartimos ninguna foto de nuestros hijos en público porque creemos que ser público es una decisión personal. Mi esposa y yo escogimos una carrera en con la que nos exhibimos en público, pero mis hijos no lo han hecho", ha declarado Ashton.

Una decisión que han tomado porque quieren que sus hijos tengan el derecho a decidir personalmente la vida que quieren llevar y que no tengan la obligación de ser personajes públicos porque así lo han querido sus padres. "Es su vida privada, no la mía, así que no puedo compartirla", ha afirmado el actor.

Unas declaraciones que han hecho ver que a pesar de mantener esta parte de su vida en privado, los actores no renuncian a hablar abiertamente de su paternidad.