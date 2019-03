El rapero Tyler 'The Creator' insinúa que Kendall Jenner es homosexual

Hace unos días los medios de comunicación latinoamericanos confirmaban la relación entre Kendall Jenner y el rapero ASAP Rocky. Sin embargo, Kendall no consigue deshacerse de los rumores que giran en torno a su posible homosexualidad.

Hay quienes aseguran que el hecho de que no tenga un novio formal, que pase demasiado tiempo soltera, se debe a que realmente le gustan las chicas. Para colmo, uno de sus amigos, Tyler 'The Creator', no ha ayudado a que los fans del reality 'Keeping Up With The Kardashians' y más concretamente de Kendall, piensen lo contrario.

La maniquí le escribió al músico en su cuenta personal de Twitter: "@fucktyler aparentemente estamos saliendo", y su amigo le contestó: "No es posible, ambos somos gay".

Tyler soltó una bomba en las redes sociales y se quedó tan a gusto, pero… ¿Se tratará de una broma por los rumores que ya existieron o le habrá delatado públicamente? De igual forma, ya sea heterosexual u homosexual, Kendall siempre se convertirá en el centro de todas las miradas.